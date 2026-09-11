أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي اليوم (الجمعة)، أن القوات الجوية بدأت القصف في صندوق القتل المعلن سابقاً، مطالباً المدنيين تجنب استخدام طريق تعز - المخا وكذلك المخا - ذو باب. وشدد النزيلي على حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي بالقول: "على المدنيين عدم استخدام الطرق المحظورة حتى إشعار آخر".



وكان الجيش اليمني في وقت سابق اليوم، قد أسقطت الدفاعات الجوية لقوات المنطقة العسكرية السادسة خمس طائرات مسيّرة انتحارية. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الطائرات التي أُسقطت كانت انتحارية وتابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية وتم تدميرها في شرقي الحزم مركز محافظة الجوف.



من جهة أخرى، حذرت الحكومة اليمنية اليوم، من مخطط حوثي مدعوم من إيران يهدد أمن باب المندب والملاحة الدولية، مؤكدة أن التصعيد العسكري للمليشيا في الساحل الغربي يستهدف تحويل السواحل والجزر اليمنية إلى أدوات ضغط على دول المنطقة والتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة، اليوم، مع وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في اليمن وتداعيات التصعيد الحوثي على أمن المنطقة والممرات البحرية.



وأكدت الزوبة أن تحركات مليشيا الحوثي في الساحل الغربي تندرج ضمن أجندة إيرانية تسعى إلى توسيع نطاق التهديد من مضيق هرمز إلى المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، مشددة على تمسك الدولة اليمنية بحقها ومسؤوليتها في حماية شعبها واستعادة سيادتها على أراضيها ومياهها الإقليمية.



ودعت إلى حشد دعم عربي ودولي فاعل للضغط على الحوثيين، ووقف تدفق الأسلحة والتمويل والخبرات الإيرانية إلى المليشيا، وتمكين الحكومة اليمنية من حماية سواحلها وموانئها وجزرها، إلى جانب تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وداعميهم.



من جانبه، أكد الزياني دعم البحرين للحكومة اليمنية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشدداً على أن التصعيد الحوثي يهدد أمن اليمن والمنطقة وحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ويستدعي موقفاً دولياً حازماً.