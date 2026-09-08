فرضت الولايات المتحدة (الثلاثاء) عقوبات على جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستمرار الحصار الفعال والقوي على إيران، مؤكداً أن إيران كانت قريبة جداً من الحصول على سلاح نووي.



وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي: «نحن نخوض حربًا لأن هناك دولة معينة كانت تطمح لامتلاك سلاح نووي، كانت قريبة جدًا من الحصول عليه، والآن لا تملك أي فرصة لتحقيق ذلك»، مضيفاً: «العمل الذي يقوم به الجيش لا يُصدق، الحصار كان قوياً وفعالاً للغاية».



في غضون ذلك، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن إجراءها الأخير يستهدف 36 جهة تقدم الدعم لقطاع الطيران الإيراني الذي يستخدمه النظام في نقل الأسلحة والأفراد والشحنات غير المشروعة. وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات، التي تأتي ضمن عملية «المنبوذ الاقتصادي»، تستهدف أيضاً شركات واجهة ووسطاء أجانب ومسارات شحن ملتوية تستخدمها إيران للحصول على طائرات أمريكية الصنع وتكنولوجيا حساسة.



أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة الأمريكية، تنبيهاً للمؤسسات المالية بشأن شبكات شراء تدعم قطاع الطيران الإيراني، داعية إياها إلى الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة المرتبطة بهذه الشبكات.



وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان إن واشنطن ماضية في فرض عواقب وخيمة على الجهات التي توفر شرياناً مالياً للنظام الإيراني، محذراً الشركات التي تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية من أنها معرضة لخطر العزل عن النظام المالي العالمي.



شملت العقوبات 27 شركة طيران إيرانية، بموجب الأمر التنفيذي 13902، على خلفية عملها في قطاع الطيران الإيراني، وبحسب الخزينة الأمريكية فإن الإجراء يستهدف أيضاً شركات في دول ثالثة حيث ساعدت شركة «ماهان إير» الخاضعة للعقوبات الأمريكية في أنشطة مرتبطة بانتشار الأسلحة وعمليات نقل مرتبطة بالإرهاب وشراء طائرات أمريكية الصنع بصورة غير مشروعة.



وأوضحت أن «ماهان إير» تسلمت خلال صيف 2026 ما لا يقل عن ثلاث طائرات بوينغ 777 جرى تحويل مساراتها، بمساعدة شركات ووسطاء في دول ثالثة، بهدف نقل طائرات أمريكية الصنع إلى الشركة الإيرانية.



كما فرضت العقوبات على عدد من الشركات والأفراد الذين تقول واشنطن إنهم شاركوا في هذه العمليات، كما استهدفت الخزانة الأمريكية أيضاً شركات تقدم خدمات الشحن ووكلاء المبيعات العامة خدموا الرحلات الدولية لـ«ماهان إير».



وقالت الخزانة الأمريكية إن بعض هذه الشركات نسقت شحنات، من بينها مكونات لطائرات مسيرة ومعدات صناعية متجهة إلى إيران، كما نسقت شركات أخرى شحن قطع أمريكية الصنع إلى إيران نيابة عن «ماهان إير».



كما أعلنت OFAC تعليق ثلاثة تراخيص مرتبطة بالطيران الإيراني، بما في ذلك تراخيص كانت تسمح بعبور الأجواء، وأخرى تتيح لشركات طيران غير أمريكية تشغيل طائرات تجارية أمريكية الصنع أو خاضعة للسيطرة الأمريكية إلى إيران.



وأوضحت أن طلبات التراخيص المتعلقة بسلامة الطيران ستُدرس كل حالة على حدة.



وأكدت الخزانة أن أي شركة أو فرد أجنبي يساعد شركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات، سواء عبر نقل الطائرات أو خدمات الشحن أو خدمات وكلاء المبيعات، قد يواجه عقوبات وعواقب مالية خطيرة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة «المنبوذ الاقتصادي» التي أطلقتها الخزانة الأمريكية في 24 أغسطس 2026 بهدف تضييق مصادر الإيرادات والتمويل التي يعتمد عليها النظام الإيراني والحرس الثوري، وتشمل قطاعات النفط والطاقة والمال والطيران وغيرها.



وبموجب العقوبات الجديدة، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الجهات والأشخاص المدرجين داخل الولايات المتحدة أو الخاضعين لسيطرة أشخاص أمريكيين، كما تُحظر عموماً المعاملات التي يجريها الأشخاص الأمريكيون أو تتم داخل الولايات المتحدة أو عبرها مع الجهات المدرجة، ما لم تكن مرخصة أو مستثناة.