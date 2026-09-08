بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الدكتورة سامية صولوحو حسن، في وفاة زوجها.

وقال الملك: «علمنا بنبأ وفاة زوجكم السيد حافظ أمير حسن -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».



كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الدكتورة سامية صولوحو حسن، في وفاة زوجها.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة زوجكم السيد حافظ أمير حسن -رحمه الله- وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».