أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة جديدة تُمكّن المواطنين من الإبلاغ إلكترونيًا عن فقدان جواز السفر السعودي عبر منصة «أبشر»، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى مراجعة المكاتب المختصة.

وتتيح الخدمة للمستفيد تسجيل البلاغ خلال دقائق عبر حسابه في المنصة، من خلال الدخول إلى (خدماتي)، ثم (خدمات الجوازات)، واختيار (طلب جديد)، ومن ثم تعبئة نموذج الإبلاغ عن فقدان الجواز واستكمال البيانات المطلوبة إلكترونيًا.

وتؤكد الجوازات أن الخدمة تأتي ضمن جهودها لتطوير التعاملات الرقمية وتقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة للمواطنين، بما يضمن معالجة البلاغات دون تأخير، ويحدّ من الازدحام في مواقع تقديم الخدمة.