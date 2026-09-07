أطلق الجيش اليمني اليوم (الإثنين) أولى عملياته العسكرية نحو محافظتي الجوف والبيضاء شرق اليمن. وبحسب وسائل إعلام يمنية، فإن الجيش سيطر في الساعات الأولى على معسكر اللبنات ويقترب من مديرية الحزب عاصمة محافظة الجوف اليمنية.



وتناقل ناشطون يمنيون وشهود عيان فيديوهات للجيش يتجه من صحراء الجوف ويسيطر على مواقع المليشيا، مؤكدين أن الجيش يحاصر معسكر اللبنات التابع للحوثيين في الجوف وسيطر على مواقعه الدفاعية.



وقال أحد العسكريين إن قوات المنطقة العسكرية السادسة تحاصر المعسكر من عدة جهات، بعد تمكن القوات من السيطرة على المواقع المحيطة به، وتواصل تقدمها في محيط الموقع، معتبراً أن استكمال تطويق المعسكر يمثل تطوراً مهماً في مسار العمليات العسكرية.



وتشهد جبهات محافظة الجوف تحركات عسكرية متصاعدة، وسط استمرار المواجهات بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي.



وتداول ناشطون طفلاً يمزق صورة الإرهابي الحوثي عبدالملك الحوثي في النقطة الأمنية الواقعة بين محافظتي مأرب والجوف، مؤكدين أن الاشتباكات مستمرة على أكثر من محور.



وذكرت مصادر محلية أن القوات المسلحة إلى جانب مقاتلين من قبائل المنطقة يشاركون في استعادة مواقع ومناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في المحافظة.



وكان سلاح الجو اليمني قد نفذ خلال الساعات الماضية هجمات متواصلة على مواقع المليشيا الحوثية في محافظات الجوف ومأرب والضالع ودمر عدداً من تحصينات المليشيا الحوثية. وأكدت مصادر عسكرية مقتل عدد من عناصر المليشيا الحوثية في القصف الجوي الذي نفذه الجيش اليمني في محافظة الجوف، كما دمر مخازن للأسلحة وتحصينات حوثية في الضالع.



وتتواصل المعارك في غربي محافظة تعز وسط تقدم للجيش اليمني على كافة المحاور وتقهقر للمليشيا الإرهابية الحوثية.