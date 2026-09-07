يتعامل كثيرون مع النوم بوصفه عادةً يمكن التحايل عليها، لكن العلم يقدّم صورة مختلفة تمامًا؛ فالجسم لا يملك قدرة حقيقية على التعافي الكامل عبر ساعات نوم قصيرة، مهما بدا الشخص يقظًا أو نشيطًا عند الاستيقاظ.

ورغم أن بعض الأفراد يستطيعون الاكتفاء بساعات أقل من غيرهم، فإن القاعدة العامة تشير إلى أن معظم البالغين يحتاجون ما لا يقل عن سبع ساعات ليلاً للحفاظ على صحة ذهنية وجسدية مستقرة.

وتؤكد الأبحاث الحديثة أن محاولة (ضغط) النوم أو تقليصه بشكل مزمن ليست استراتيجية ناجحة، إذ قد يشعر المرء بنشاط مؤقت بعد دورة نوم واحدة أو اثنتين، لكنه في الواقع لم يحصل على الراحة الكافية التي يحتاجها الدماغ لإصلاح الخلايا وتنظيم المشاعر ومعالجة المعلومات. وقد أظهرت دراسة واسعة شملت أكثر من عشرة آلاف مشارك أن النوم لأربع ساعات فقط بصورة متكررة يترك آثارًا تشبه التقدم في العمر ثماني سنوات إضافية على مستوى الدماغ.

ومع أن هناك حالات استثنائية نادرة، مثل حاملي طفرة جينية في جين ADRB1 الذين يشعرون بالراحة رغم نوم أقل من ست ساعات ونصف، فإن هذه الظاهرة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة للغاية من البشر. أما أنماط النوم متعددة المراحل، مثل جدول (أوبرمان) الذي يعتمد على قيلولات قصيرة موزعة على مدار اليوم، فلا تزال تفتقر إلى الأدلة العلمية التي تثبت فعاليتها، بل تربطها الدراسات بنتائج مشابهة للحرمان المزمن من النوم.

ويشير الخبراء إلى أن الاستيقاظ بعد إكمال دورة نوم كاملة قد يمنح شعورًا مؤقتًا بالانتعاش، لكنه لا يعوّض نقص الساعات المطلوبة، إذ يتراكم ما يُعرف بـ(دين النوم) مع كل ليلة غير مكتملة، ليؤثر لاحقًا في المزاج والتركيز والصحة العامة. وفي المقابل، يمكن لبعض الممارسات أن تحسّن جودة النوم، مثل تقليل التعرض للشاشات قبل النوم، وخفض استهلاك الكافيين، والحفاظ على غرفة مظلمة، وممارسة نشاط بدني خفيف، وهي خطوات تساعد على تجاوز فترات قصيرة من قلة النوم دون أن تكون بديلاً عن الراحة الكافية.