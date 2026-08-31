أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في (بغداد/ الرصافة) حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا بحق المتهم أمير رحيم جبار لازم، بعد إدانته بالاشتراك في خطف الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون؛ وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وأفاد مصدر مطلع أن الحكم جاء بعد استكمال إجراءات التحقيق التي أثبتت تورط المتهم في العملية التي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل العراق وخارجه.

وكانت كيتلسون -وهي صحفية مستقلة تقيم في روما وتعمل مع مؤسسات إعلامية أمريكية وأوروبية- قد اختُطفت في 31 مارس الماضي أثناء وجودها في بغداد، قبل أن تُعلن كتائب (حزب الله) لاحقًا الإفراج عنها، مشترطة مغادرتها البلاد فورًا. وتسلمت السلطات العراقية الصحفية بعد الإفراج عنها، وأجرت ترتيبات خروجها من العراق في إطار الإجراءات الأمنية المتبعة.

ويأتي الحكم في سياق جهود قضائية وأمنية لملاحقة المتورطين في عمليات الخطف التي تستهدف الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، وسط تأكيدات رسمية على أن مثل هذه الجرائم تُعد تهديدًا مباشرًا لسلامة العمل الصحفي وللبيئة الأمنية في البلاد.