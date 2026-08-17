أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الإثنين)، أنه لا يسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، موضحاً أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز من خلال الحصار البحري المفروض على إيران.



وجدد ترمب في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض فكرة إعلان المضيق «أرضاً أمريكية»، ملوحاً باتخاذ إجراءات أكثر صرامة قائلاً: «احتمال اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من التدابير الحالية».



وأضاف ترمب: إيران لا تزال قادرة على زرع ألغام تهدد السفن، لكنه وصف الحصار بأنه فعال للغاية، مبيناً أن الولايات المتحدة تتعامل مع ملايين براميل النفط أسبوعياً، وأن المضيق مفتوح وأسعار النفط تتراجع.



وأشار إلى أن التضخم في إيران بلغ 300%، وأن البلاد تمر بأزمة حادة، واصفاً الجيش الإيراني بأنه «مهزوم تماماً».



ولفت إلى أن إيران في ورطة حقيقية ووضعها الاقتصادي سيئ للغاية، مؤكداً أن أسعار النفط تستمر في الهبوط.



واتهم ترمب إيران بعدم عقد الصفقة التي يراها ضرورية، لكنه قال إنها تريد التوصل لاتفاق.



وأشار إلى أن الهدف الرئيسي هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي.



وكان ترمب قد أكد في وقت سابق اليوم وجود قناة تواصل خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، موضحاً لشبكة «فوكس نيوز»، أن على إيران رفع الراية البيضاء وإعلان الاستسلام، لكن المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي نفى ذلك قائلاً: «لا توجد مفاوضات جارية حالياً بين ممثلي الحرس الثوري والأمريكيين».