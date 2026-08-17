في إطار دعم السعودية المستمر لقطاع الشباب والرياضة في اليمن، وحرصاً على الارتقاء بقدرات كوادره البشرية، أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع وزارة الرياضة في المملكة، برنامجاً متقدماً لبناء القدرات المؤسسية لكوادر وزارة الشباب والرياضة اليمنية.



مسارات تدريبية مكثفة لـ 153 مستفيداً



ويغطي البرنامج في مرحلته الحالية 4 مسارات تدريبية رئيسية تستهدف 153 مستفيداً، خلال الفترة من 17 وحتى 25 أغسطس 2026، وتشمل: القيادة المجتمعية، ومهارات التواصل مع الإعلام والشركاء، والإسعافات الأولية، وإدارة المخيمات والفعاليات.



ويهدف البرنامج التدريبي إلى صقل المهارات المهنية والعملية للمشاركين، وتعزيز جاهزيتهم الفنية والإدارية لإدارة البرامج والأنشطة الشبابية، فضلاً عن تطوير آليات التواصل الفاعل مع المجتمع والشركاء؛ بما ينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير المبادرات الموجهة للشباب والرياضيين في مختلف المحافظات اليمنية.



امتداد للمشاريع التنموية المستدامة



يُذكر أن هذا البرنامج يمثل امتداداً حثيثاً للدعم المتواصل الذي يقدمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع الشباب والرياضة، والذي شمل حزمة من المشاريع والمبادرات التنموية، تمثلت في إنشاء وتأهيل المنشآت الرياضية، ورعاية وتنظيم البطولات والفعاليات؛ تعزيزاً لدور الرياضة المحوري في التنمية المجتمعية وبناء القدرات البشرية في اليمن.