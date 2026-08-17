شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الجنوب مهم ويساعد على تثبيت السكان في بلداتهم، موجهاً التحية للمبادرة النيابية والعريضة الداعية إلى التمديد لها.



ونقل بيان للرئاسة اللبنانية عن عون قوله خلال استقباله وفداً نيابياً، اليوم (الإثنين): إن وجود اليونيفيل في الجنوب مهم لنواحٍ عديدة، ويساعد على تثبيت السكان في قراهم وبلداتهم، وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني.



وأكد أن الخيار الأول هو التمديد لقوات اليونيفيل، وفي حال عدم التمديد لها، فالخيار الثاني هو اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب، ضمن الإطار القانوني المطلوب، وبما تكون فيه هذه القوات إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه، دعماً للاستقرار وتنفيذ المهام الموكلة إليها.



وأشار عون إلى أن إسرائيل ترفض وجود قوات اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه منذ نحو السنة، فيما نحن نطالب ببقائها، مؤكدا أن الفكرة الأساسية هي إحداث خرق يضمن استمرار الحضور الدولي في الجنوب، سواء من خلال التمديد لقوات اليونيفيل أو من خلال قوات دولية رديفة لها، بما يحافظ على الاستقرار ويعزز دور الدولة والجيش اللبناني.



وتضم قوة حفظ السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل) نحو 7500 عنصر من نحو 50 دولة، وهي منتشرة منذ عام 1978. ولم يحل وجودها دون تجدد النزاعات، فقد شهد جنوب لبنان حروباً متتالية بين إسرائيل وحزب الله.



وقرر مجلس الأمن الدولي في أغسطس من العام الماضي وبضغط أمريكي، إنهاء ولاية اليونيفيل في 31 ديسمبر 2026.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن هناك حاجة لوجود قوات حفظ سلام في لبنان بعد انتهاء التفويض الحالي، وهو مقترح من المرجح أن يواجه معارضة من الولايات المتحدة وإسرائيل. وطرح غوتيريش في يونيو ثلاثة خيارات تتراوح بين نشر نحو 2000 وأكثر من 5500 من أفراد الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، ودعم القوات المسلحة اللبنانية.



وأعربت فرنسا وإيطاليا عن رغبتهما في تشكيل تحالف لمرحلة ما بعد اليونيفيل، بهدف تعزيز سيادة لبنان والحؤول دون تحول أراضيه إلى «موطئ قدم لتصعيد إقليمي».