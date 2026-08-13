قتل شخصان وأصيب 15 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات درع الوطن في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، اليوم (الخميس). وذكرت وسائل إعلام يمنية أن الهجوم شنته طائرات مسيرة حوثية، مبينة أنه يأتي ضمن المحاولات لاستهداف القوة التي تسيطر على المنطقة الصحراوية الرابطة بين حضرموت ومأرب وشبوة وتمنع التسللات وتتصدى لجرائم تهريب السلاح والمخدرات والممنوعات.



وأكد مسؤول يمني أن القوات الحكومية نفذت قصفاً مكثفاً بالمدفعية الثقيلة والطيران المسير على مواقع لمليشيا الحوثي في عدد من جبهات القتال. وكانت القوات الحكومية المرابطة في قطاع طور الباحة تصدت خلال الليلة الماضية لهجوم شنته مليشيا الحوثي على مواقع القوات في جبهة حيفان، شمالي محافظة لحج.



وذكرت مصادر عسكرية أن القوات خاضت اشتباكات عنيفة مع المليشيا بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالتزامن مع تدخل المدفعية التي استهدفت التعزيزات الحوثية التي استقدمتها المليشيا إلى موقع الوترة بجبهة حيفان لإسناد عناصرها المهاجمة، ما أسفر عن تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وتواصل القوات المسلحة اليمنية نجاحاتها في التصدي للتصعيد الحوثي في عدد من الجبهات بما فيها جبهات شبوة ومأرب والضالع وتعز والجوف.



ودكت مدفعية القوات المسلحة مواقع وتجمعات عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.