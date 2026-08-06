نفذ مشروع «مسام» لنزع الألغام - اليمن، اليوم (الخميس)، عملية اتلاف 4271 قطعة من الألغام والمخلفات الحربية في منطقة دوفس بمحافظة أبين، بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية الخاصة بعملية الإتلاف.

وشملت المواد التي جرى إتلافها 237 قذيفة متنوعة، و3415 طلقة متنوعة، و29 لغماً مضاداً للأفراد، و10 ألغام مضادة للدبابات، و22 قنبلة يدوية متنوعة، وصاروخين، و11 عبوة ناسفة، و212 سهماً صلباً، و16 صندوق حشوات دافعة تالفة، وبرميلين متفجرين، إضافة إلى 315 فيوزاً متنوعاً.

وأوضح قائد فريق المهام الخاصة الأول مسام المهندس منذر قاسم أحمد، في تصريح لمكتب مسام الإعلامي، أن المواد التي تم إتلافها هي حصيلة البلاغات والمهام الميدانية التي نفذها الفريق خلال الشهر الماضي في محافظات عدن ولحج وأبين، استجابة لبلاغات المواطنين والسلطات المحلية، مؤكداً أن الفريق يواصل الاستجابة الفورية لأي بلاغات تتعلق بالأجسام المتفجرة ومخلفات الحرب.

وأشار منذر إلى أن الفريق تلقى، خلال الأسبوع الماضي، بلاغاً من إدارة محطة الطاقة الشمسية في منطقة بئر أحمد بمحافظة عدن، يفيد بالعثور على قذيفة وقنبلة في محيط المحطة، ليتحرك الفريق بتوجيه من غرفة عمليات مشروع مسام، ويؤمّن الموقع ويتعامل مع المخلفات الحربية، قبل أن يتم إتلافها ضمن عملية الإتلاف المنفذة اليوم في دوفس.

وأضاف أن الفريق تعامل أيضاً مع بلاغ ورد من السلطات المحلية في مديرية خور مكسر بمحافظة عدن، بشأن وجود مخلفات حربية وعبوة ناسفة في منطقة مأهولة بالسكان، حيث تم رفعها وتأمينها ونقلها لإتلافها ضمن العملية ذاتها، بما يضمن إزالة الخطر عن المواطنين.

وأكد قائد فريق المهام الخاصة الأول أن الفريق يعمل على مدار الساعة في استقبال البلاغات والاستجابة لها في مختلف المناطق، انطلاقاً من رسالته الإنسانية الرامية إلى الحد من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب، وحماية المدنيين وتجنيبهم الأخطار التي تشكلها تلك الأجسام المتفجرة.

يُشار إلى أن «مسام» قام بنزع ما مجموعه 578226 من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في كافة المديريات التي يعمل فيها المشروع منذ تأسيسه في منتصف العام 2018 وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، في حين تبلغ المساحة الإجمالية المطهرة 83.7 مليون متر مربع.