أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط في اليمن.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، اليوم (الإثنين)، "لقد منعت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني الطيران الوطني اليمني من الهبوط في مطار العاصمة صنعاء وأصر على أن ينتهك الإيراني أراضي اليمن ولهذا تم استهداف مدرج المطار".



وكان وزير الدفاع اليمني الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي أكد أن القوات المسلحة ستتصدى للطيران المعادي الذي ينتهك الأجواء والسيادة اليمنية بجميع الوسائل المتاحة.



وكشف العقيلي في بيان ألقاه اليوم، أن الحكومة اليمنية، بالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي، حاولت بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية إقناع النظام الإيراني ومليشيات الحوثي في صنعاء بالعودة إلى جادة الصواب وعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني. وأشار إلى أن هذا الاختراق ليس الأول، لكنه اختلف عن سابقيه بالتحدي للشرعية الدولية.



وقال العقيلي: «نفد الصبر، وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر ونتصدى للطيران المعادي الذي ينتهك الأجواء والسيادة اليمنية بجميع الوسائل المتاحة، حتى نلقن العدو درساً يسمع به القاصي والداني وتعلمه الأجيال القادمة». وأضاف: «ليعلم الجميع أن لليمن شعباً وقيادة تدافع عنه براً وبحراً وجواً مهما كانت العواقب». وحمّل النظام الإيراني المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن أي انتهاك للأجواء اليمنية، مؤكداً أن استمرار ما وصفه بالتدخلات الإيرانية ودعم الحوثيين يقوض أمن اليمن ويهدد استقرار المنطقة.