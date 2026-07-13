في تأكيد جديد على سلوكها الإرهابي، احتجزت مليشيا الحوثي طائرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في مطار صنعاء ومنعت مغادرتها، واحتجزت الطيار ومساعده كرهينتين، في تصعيد خطير وانتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الإنسانية والعاملين فيها.



وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الإثنين، أن هذا السلوك الإجرامي يؤكد مجدداً أن المليشيا لا تعترف بأي التزامات قانونية أو إنسانية، وأنها لا تتردد في استخدام المؤسسات الإنسانية وموظفيها كأدوات للابتزاز والضغط السياسي، غير آبهة بما يترتب على ذلك من تقويض للعمل الإنساني وتعريض حياة المدنيين والمحتاجين للمساعدات للخطر.



‏ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل للإفراج الفوري عن الطائرة وطاقمها، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها المليشيا بحق العمل الإنساني في اليمن.