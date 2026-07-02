طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الخميس)، الولايات المتحدة بمنح بلاده الضوء الأخضر لتصنيع منظومات الدفاع الجوي بعيدة المدى «باتريوت»، وذلك عقب هجوم روسي على كييف أسفر عن مقتل 17 شخصاً.



وأكد زيلينسكي أن تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا يمثل خطوة من شأنها وقف الحرب ومنع تكرار مثل هذه الهجمات، موضحاً أن فرق الإنقاذ لا تزال تواصل إزالة الأنقاض، والبحث عن المفقودين، وتقديم المساعدات للمتضررين.

الدمار الذي لحق بالمباني في كييف جراء الضربات الروسية.



وأشار إلى تضرر أكثر من 20 موقعاً في كييف، غالبيتها مبانٍ سكنية، إضافة إلى محطة إسعاف، ومنشآت بحثية، وفندق، وعدد من المؤسسات التجارية.



ولفت إلى أن روسيا أطلقت خلال ساعات الليل أكثر من 70 صاروخاً من أنواع مختلفة، نحو نصفها صواريخ باليستية، إلى جانب ما يقرب من 500 طائرة مسيّرة هجومية، بينها مسيّرات «شاهد» المزودة بمحركات نفاثة، مبيناً أن كييف كانت الهدف الرئيسي للهجوم.



وأضاف أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من اعتراض عدد كبير من الصواريخ والمسيّرات، لكنها لم تتمكن من إسقاطها جميعاً.



وقال زيلينسكي إن منظومات الدفاع الجوي تمثل أولوية قصوى، مضيفاً: «من المهم بشكل خاص إحراز تقدم في تنفيذ اتفاقياتنا المتعلقة بإنتاج القدرات المضادة للصواريخ الباليستية، كما نعتمد كثيراً على قرار الولايات المتحدة بشأن منح التراخيص الخاصة بمنظومات باتريوت، إلى جانب أشكال أخرى من التعاون الدفاعي».



وأكد أن هذه الخطوات يمكن أن تسهم في وقف الحرب ومنع وقوع هجمات مماثلة مستقبلاً.



وشنت روسيا هجوماً واسع النطاق استهدف العاصمة كييف وعدداً من المناطق الأوكرانية، وأسفر عن مقتل 17 شخصاً وإصابة أكثر من 90 آخرين، فضلاً عن أضرار كبيرة في البنية التحتية والمنشآت المدنية.



من جانبه، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن العاصمة ستُحيي يوم حداد على ضحايا أكبر هجوم تتعرض له منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من أربع سنوات، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث بين أنقاض مبنى سكني دمرته الضربات الروسية.