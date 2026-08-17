وقع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان محيي الدين سالم أحمد إبراهيم، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وثيقة إنشاء مجلس التنسيق السعودي - السوداني.



تعاون وتنسيق



ويأتي إنشاء المجلس انطلاقًا من حرص البلدين على رفع مستوى التعاون والتنسيق بينهما، ليكون المجلس منصة مؤسسية فاعلة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، وإطارًا مؤسسيًا يجمع الجهات المعنية من الجانبين للعمل على مخرجات ملموسة من خلال مبادرات ومشاريع ومستهدفات واضحة، بما يعزز التعاون والتكامل، ويحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.



مناقشة المستجدات



وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، قد استقبل في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان محيي الدين سالم أحمد إبراهيم.



وعقب الاستقبال، ترأس وزير الخارجية ووزير الخارجية السوداني اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأنها.



وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات.



حضر الاجتماع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان الدكتور زيد بن مخلد الحربي، ومدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان المهندس فهد الحارثي.