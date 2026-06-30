أعلنت فرنسا نشر حاملة الطائرات شارل ديغول في خليج عدن استعداداً لعمليات أمنية محتملة في مضيق هرمز، وفقاً لما صرّح به المتحدث باسم الجيش.



ونقلت قناتا «العربية والحدث» عن المتحدث باسم الجيش الفرنسي الكولونيل غيّوم فيرني قوله: إن دولاً حليفة انضمّت إلى القوة الجوية والبحرية الفرنسية قرب خليج عدن، موضحاً أن هدف اقتراب الحاملة الفرنسية من مضيق هرمز هو كسب الوقت والجهوزية.



وأكّد أن فرنسا تسعى لتوحيد الجهود العسكرية لحلفائها في المنطقة.



يأتي الإعلان بعد أيام من استئناف حركة السفن تدريجياً في مضيق هرمز، عقب تراجع التصعيد العسكري في المنطقة، بينما تواصل دول عدة جهودها لضمان سلامة الملاحة في الممر الذي يعبر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية.



في غضون ذلك، تعهدت إيران، اليوم (الثلاثاء)، بالرد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم الموقعة لإنهاء الحرب مع أمريكا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي: «لن تبقى أي خطوة دون رد، واعتداء على إيران سيتم الرد عليه فوراً»، مضيفاً: «خطوات كهذه ستكون انتهاكاً للبند الأول من مذكرة التفاهم، بطبيعة الحال، إذا تكررت هذه الانتهاكات واستمرت ستواجه متابعة هذا المسار صعوبات».



من جهة أخرى، نقلت وكالة شينخوا عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله: وقف إطلاق النار لا يزال هشاً، لكن الحوار أفضل من المواجهة، داعياً إلى الحفاظ على زخم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.