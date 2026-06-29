بعد ساعات من التناقض في التصريحات التي أطلقها مسؤولون إيرانيون، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم (الإثنين) أن وفداً سيزور قطر لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.



وأكّدت الخارجية الإيرانية أن الوفد سيناقش تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لا سيما قضية الأموال المجمدة، مؤكدة أن وفدها لن يعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام القادمة.



وأشارت إلى أن زيارة الممثلين الأمريكيين إلى قطر لا علاقة لها بزيارة الوفد الإيراني، مبينة أنهم يركزون على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم.



وشدّدت الوزارة على أنهم لم يدخلوا بعد مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي، معتبرة أن بدء مفاوضات الاتفاق النهائي رهن ببدء تنفيذ المواد 1 و4 و5 و10 و11 واستمرار تنفيذها.



وذكرت أن الزيارة إلى الدوحة لمتابعة تنفيذ البندين الخاصين برفع عقوبات النفط وبالأموال المجمدة.



وكان مسؤول في البيت الأبيض قد قال إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقيان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن غداً (الثلاثاء)، لبحث ملف المفاوضات مع إيران، موضحاً أنه من المنتظر أن تعقد الفرق الفنية الأمريكية والإيرانية اجتماعات منفصلة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين (الأربعاء)، بحسب موقع «أكسيوس».



بدوره، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن بلاده وحدها ستتولى عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز بحسب مذكرة التفاهم، موضحاً أن بلاده لن تشارك أي دولة في إزالة ألغام هرمز ولن تسمح بذلك من حيث المبدأ.



واعتبر آبادي أن الوضع في مضيق هرمز حساس ومعقد، محذراً فرنسا بشدة بعدم تعقيده باستفزازاتها، على حد زعمه.