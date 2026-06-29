قتل خمسة أشخاص في إطلاق نار بمدينة شتاده بولاية ساكسونيا السفلى شمال ألمانيا، وأعلنت الشرطة توقيف مشتبه به، فيما لا تزال ملابسات الحادثة ودوافعها غير معروفة.



وأفادت الشرطة الألمانية، اليوم (الإثنين)، بوقوع إطلاق النار في شارع دانكرس بمدينة شتاده، ما استدعى انتشاراً أمنياً واسعاً، وطلبت من السكان تجنّب المنطقة إلى حين انتهاء عمليات التأمين والتحقيق.



وأكدت أن رجلاً قبض عليه على خلفية الحادثة، دون كشف هويته أو طبيعة علاقته بالضحايا، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الدافع وراء إطلاق النار.



ونقلت وكالة «رويترز» عن الشرطة أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في الحادثة، فيما أفادت وسائل إعلام ألمانية، بينها شبكة «إن دي آر» وصحيفة «دير شبيغل»، بأن حصيلة الضحايا بلغت خمسة قتلى، استناداً إلى معلومات من السلطات المحلية.



وشهدت مدينة شتاده استنفاراً أمنياً كبيراً عقب الحادثة، ودفعت الشرطة بأعداد كبيرة من عناصرها إلى موقع إطلاق النار، وأغلقت الشوارع المحيطة لإجراء عمليات التمشيط وجمع الأدلة الجنائية.



وتعد حوادث إطلاق النار الجماعي نادرة في ألمانيا، التي تفرض قوانين صارمة على حيازة الأسلحة النارية مقارنة بعدد من الدول الأخرى. ومع ذلك، شهدت البلاد خلال السنوات الماضية عدداً من الهجمات المسلحة التي دفعت السلطات إلى تشديد إجراءات الرقابة الأمنية وتعزيز قوانين امتلاك الأسلحة.