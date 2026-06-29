رغم تأكيد مصادر عدة عقد محادثات فنية بين خبراء أمريكيين وإيرانيين خلال الأيام القادمة في قطر، نفى نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، اليوم الإثنين، عقد مثل هذا الاجتماع، مؤكداً أنه لا اجتماعات مقررة لفريق العمل الفني هذا الأسبوع، وفق ما نقل عنه التلفزيون الإيراني.



ورداً على سؤال حول موعد المحادثات، قال آبادي «لم تُبرمج اجتماعات فنية لمجموعات العمل لهذا الأسبوع».



وأضاف أن «الجولة الأولى من المحادثات الفنية ضمن مجموعات العمل ستعقد، بعد تهيئة الظروف والتوصل إلى اتفاق بشأن موعدها ومكان انعقادها، فيما تتواصل المشاورات بهذا الشأن عبر الدول الوسيطة».



وكان مصدر مطّلع أعلن أنه «من المقرر أن تعقد فرق فنية إيرانية وأمريكية تعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم اجتماعاً في الدوحة خلال الأيام القادمة»، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز». وأفاد بأن الوسطاء أنشأوا قنوات اتصال لخفض التصعيد في حال وقوع أي حوادث، وأن المحادثات الفنية من المقرر أن تستمر. وأكد مسؤول أمريكي، مساء أمس (الأحد)، أن المحادثات لم تلغ، بل ستعقد قريباً، لافتاً إلى أن التنسيق مستمر مع الوسطاء.



ويتوقع أن تبحث المحادثات الفنية ملف مضيق هرمز الشائك، آلية رفع العقوبات عن إيران، إضافة إلى الملف النووي، وذلك لمدة 60 يوماً، وفق ما نصت عليه مذكرة التفاهم التي وقعت بين واشنطن وطهران يوم 18 يونيو، والمؤلفة من 14 بنداً.



من جانبه، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده اتفقت مع قطر على رفع الحظر عن 6 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار دولار من أصول طهران المجمدة في الدوحة.



وقال بزشكيان في بيان نشرته الرئاسة الإيرانية، اليوم: «بموجب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، سيتم رفع التجميد عن 6 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية الموجودة في قطر، وإعادتها إلى البلاد». وأضاف أن العمل «يتركز حالياً على استعادة الجزء المتبقي من هذه الأموال».