أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (السبت)، أن قواته ستبدأ الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في قريتي زوطر الغربية وفرون بجنوب لبنان.



وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، إنهم توصلوا إلى إطار اتفاق يمكّنهم من إنهاء الصراع مع لبنان، موضحاً أنهم اتفقوا مع الولايات المتحدة ولبنان على منطقتين أمنيتين لتجربة آلية نزع سلاح «حزب الله».



وتوعد نتنياهو بتدمير البنى التحتية للحزب في جنوب لبنان، قائلاً: «لدينا عمل كثير لم ننجزه بعد»، مضيفاً: «دمرنا نحو 90% من مخزون حزب الله الصاروخي».



وأشار إلى أن الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء قواته في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، مبيناً أن قواته ستبقى في منطقة الشقيف.



ولفت إلى أن قواته تتمتع بحرية الحركة للتصدي لأي تهديد في لبنان، مؤكداً أنه عارض بشدة أي محاولة لفرض انسحاب إسرائيلي.



وأضاف أن مهمة الجيش الإسرائيلي في لبنان لم تنتهِ بعد، ولا تزال هناك تحديات، على رأسها المسيّرات المفخخة، معتبراً أن الاتفاق يعزز أمن إسرائيل ولبنان ويضعف نفوذ إيران و«حزب الله».



كما صرح نتنياهو بأن وفداً إسرائيلياً سيتوجه قريباً إلى واشنطن لإجراء مباحثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، في ظل المحادثات رفيعة المستوى الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مبيناً أن المسؤولين الإسرائيليين سيعرضون المصالح الإسرائيلية خلال المفاوضات النووية.



في المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان.