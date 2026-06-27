حذرت قيادة الجيش اللبناني اليوم (السبت) من الإخلال بالأمن والقيام بتحركات غير محسوبة العواقب.



وكتب الجيش اللبناني عبر حسابه على منصة «إكس»: «أمام ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية، وإذ تؤكد قيادة الجيش احترامها لحرية التعبير السلمي عن الرأي، فإنها تدعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات في مدينة بيروت ومناطق أخرى».



وشدد الجيش اللبناني على أهمية الوحدة والتضامن لتجاوز الأخطار المحدقة بالبلاد، مؤكداً أن قيادة الجيش لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة العواقب، أو قطع الطرقات، أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.



جاء ذلك في وقت هدد فيه حزب الله بإثارة الفوضى وقطع الطرقات رداً على اتفاق السلام، وتأكيداً لرفضه نزع سلاحه.



وفي غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة على بلدة النبطية الفوقا جنوبي البلاد.



في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان غداً (الأحد)، موضحة أنه سيبدأ الانسحاب أولاً من قريتي زوطر الغربية وفرون، في إطار خطوة تجريبية.



من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الاتفاق الذي وُقّع أمس مع الولايات المتحدة ولبنان يمثل حدثاً تاريخياً وإنجازاً سياسياً وأمنياً مهماً لإسرائيل، من شأنه أن يغير الواقع الأمني على الحدود الشمالية.



وأكد كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، وستواصل تموضعها في المنطقة الأمنية، بما في ذلك الشقيف، مبيناً أن المنطقة الأمنية ستكون خالية من السكان ومن البنى التحتية التابعة لحزب الله.



وأضاف: «لن يكون هناك إعادة انتشار أو انسحاب إسرائيلي قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان»، مؤكداً أن إسرائيل ستحافظ على حرية العمل العسكري لإحباط أي تهديد يستهدف جنودها أو سكان البلدات الشمالية.