أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم (السبت)، أنها تلقت بلاغاً من ناقلة عن تعرّضها لأضرار جراء استهدافها أثناء إبحارها في مضيق هرمز، فيما أفادت إيران بأن المزيد من السفن في المضيق «تسعى لتصاريح مرور» بعد مواجهة «سفن غير مصرح لها، طلقات تحذيرية».



وتجيء هذه التطورات غداة إعلان الولايات المتحدة أن قواتها نفّذت ضربات ضد أهداف داخل إيران، رداً على هجوم إيراني استهدف سفينة شحن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، الخميس.



ووفق بيان الهيئة التابعة للبحرية الملكية البريطانية، على منصة «إكس»، فإن ربان الناقلة، قال إن سفينته تعرضت لإصابة بـ«مقذوف مجهول»، دون تفاصيل إضافية عن هوية السفينة، أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.



وأضافت الهيئة أن مقصورة القيادة بالسفينة تعرضت لأضرار، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد الطاقم، كما لم تحدث أي آثار بيئية في وقت حدوث الواقعة.



ودعت الهيئة البحرية السفن إلى «العبور بحذر»، والإبلاغ عن أي نشاط مثير للريبة، لافتة إلى أن السلطات تجري تحقيقات في الأمر.



من جانبه، زعم التلفزيون الرسمي الإيراني أن المزيد من السفن تسعى للحصول على تصاريح من إيران لعبور مضيق هرمز بعد أن واجهت السفن غير المصرح لها «طلقات تحذيرية».



وكان الجيش الأمريكي أعلن أنه شن ضربات على إيران، أمس الجمعة، رداً على هجوم إيراني في مضيق هرمز، بعد ساعات من وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للهجوم الإيراني على السفينة Ever Lovely بأنه «انتهاك أحمق» لوقف إطلاق النار.



وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في بيان أنها استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، إضافة إلى مواقع رادار ساحلية، في إطار «رد قوي» على الهجوم الإيراني الذي وقع الخميس.



وزعمت إيران، أنها ردت على الهجمات الأمريكية باستهداف مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة، إلا أنه لم يصدر تأكيد فوري من الجيش الأمريكي بشأن تلك الضربات.



يذكر أن الهجوم الإيراني على السفينة Ever Lovely، وهي سفينة حاويات كانت تعبر بالقرب من الجانب العماني من مضيق هرمز، هو أول هجوم معروف على سفينة تجارية منذ توقيع اتفاق مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن الأسبوع الماضي، ما كشف حجم التحديات التي تواجه استعادة حركة الملاحة إلى مستوياتها التي كانت سائدة قبل الحرب في هذا الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز العالمية.