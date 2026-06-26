كشفت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز أن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد ارتفعت إلى أكثر من الضعف، لتصل إلى 589 قتيلاً، في وقت تواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور على ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة.



وقالت رودريغيز خلال اجتماع متلفز مع مسؤولين عسكريين ومدنيين، اليوم الجمعة: «للأسف، بات عدد الضحايا الآن 589 قتيلاً»، بعد حصيلة رسمية سابقة بلغت 235 قتيلاً،، بينما أصيب ما يقرب من 3000 شخص.



وتعهدت دول عدة بتقديم الدعم، وتوقعت رودريغيز وصول فرق الإنقاذ الدولية قريباً، وشكرت قادة من بينهم الرئيسان الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين.



وتسبب الزلزالان القويان اللذان ضربا العاصمة الفنزويلية كراكاس ومحيطها في دمار وفوضى وتشريد الآلاف، وظل المئات محاصرين تحت الأنقاض ولا يزال مصير غيرهم غير معروف.



ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، هز زلزال بقوة 7.2 درجة منطقة تقع على بعد نحو 160 كيلومتراً غربي كراكاس مساء الأربعاء، تلاه بعد أقل من دقيقة زلزال آخر بقوة 7.5 درجة، وهو الأقوى منذ عام 1900.



وحذرت من أن عدد القتلى سيكون بالآلاف مع احتمال كبير بأن يتجاوز 10 آلاف، مستندة إلى نماذج لتقدير الأرقام.



وأدرج موقع إلكتروني أُنشئ لتتبع المفقودين، وشاركه قادة المعارضة في البلاد، أكثر من 46 ألف شخص في قائمة المفقودين بعد السابعة مساء بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت غرينتش).



وكان وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو، أعلن في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أنه تم تسجيل 235 حالة وفاة في المراكز الطبية عقب الزلزالين.



ومن بين المباني التي أفادت التقارير بتعرضها لأضرار بالغة ثمانية مستشفيات على الأقل ومقر الصليب الأحمر الفنزويلي والسفارة الفرنسية.



وقال وزير الداخلية ديوسدادو كابيو إن حوالى 70 ألف أسرة في ولاية لا جوايرا تأثرت بالكارثة. وباتت ولاية لا جوايرا الساحلية المجاورة لكراكاس، حيث المطار الرئيسي للعاصمة، من بين المناطق الأكثر تضرراً.



وواصل عمال الطوارئ والمتطوعون البحث بين أنقاض المباني المنهارة حتى ساعات متأخرة من الليل. لكن في بعض المناطق، قال السكان إن مساعدة الحكومة تأخرت في الوصول.