أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يمكن أن يكون «محاميا ومتحدثا باسم واشنطن».



وتعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسي التي أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة لم تعد، بعد قمة مجموعة السبع، وسيطا محايدا في الملف الأوكراني، قال بيسكوف لوكالة «تاس»: «فيما يتعلق بتصريحات ماكرون، فمن الصعب التعليق عليها، ولا أعتقد أن الرئيس ماكرون يمكنه أن ينصب نفسه محاميا أو متحدثا باسم واشنطن».



ولفت الكرملين إلى أنه لم يسمع أي تصريحات أمريكية تؤكد أن واشنطن لم تعد وسيطًا محايدًا بشأن أوكرانيا.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الخميس، أن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا محايدا في تسوية النزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها أصبحت تدعم كييف رسميا.



وقال في مؤتمر صحفي عقب القمة الفرنسية الإيطالية في مدينة أنتيب: «وقعت الولايات المتحدة لأول مرة معنا على وثيقة في قمة مجموعة السبع أظهرت بوضوح أنها لم تعد وسيطا محايدا وأنها تدعم معنا تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا».



ولفت إلى أن واشنطن التزمت في النص الموقع بدعم «السيادة والسلامة الإقليمية لأوكرانيا»، إلى جانب مواصلة المساعدات العسكرية والطاقة، وتشديد الضغوط العقابية على موسكو.



واعتبر ماكرون أن هذا التطور يعكس لحظة تقارب وتزامن بين الأوروبيين والأمريكيين بشأن الموقف من الأزمة الأوكرانية، ووصفها بأنها إعادة تقارب مهمة بعد فترة من الخلافات خلال العام الماضي.