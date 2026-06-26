تحمل المجوهرات الملكية حول العالم قيمة تتجاوز بريق الألماس والياقوت، إذ تحولت عبر العصور إلى رموز للسلطة والهوية الوطنية، وارتبطت بحكايات إنسانية وتاريخية تناقلتها الملكات والأميرات جيلاً بعد جيل.

ورغم أن الإطلالات الملكية تخطف الأنظار في المناسبات الرسمية، فإن التيجان والقطع المرصّعة بالأحجار الكريمة تبقى العنصر الأكثر إثارة لفضول الجمهور لما تحمله من أسرار وذكريات.

ويُعد (تاج عشاق كامبريدج) من أبرز القطع المرتبطة بالأميرة ديانا، إذ ساهمت في تحويله إلى أيقونة عالمية منذ ظهوره الأول معها، قبل أن تعيده كيت ميدلتون إلى الواجهة في السنوات الأخيرة. أما تاج الملكة ماري المهدب، فظل شاهدًا على أهم حفلات الزفاف الملكية، بعدما ارتدته الملكة إليزابيث الثانية يوم زفافها عام 1947.

ومن بين القطع الأقرب إلى قلب الملكة الراحلة إليزابيث، يبرز تاج فتيات بريطانيا وإيرلندا الذي رافقها في صور رسمية وطوابع وعملات تذكارية، ليصبح أحد أشهر التيجان في التاريخ الحديث.

ولا تقتصر روائع المجوهرات الملكية على بريطانيا، إذ تمتلك السويد التاج المرصع بالكاميو الذي يعود إلى عصر نابليون، ويتميز بأحجاره المنحوتة بدقة نادرة. وفي الدنمارك، تحافظ العائلة المالكة على طقم الياقوت الأحمر الذي يعود إلى نحو قرنين، ويُعد من أكثر المجموعات الملكية حفاظًا على شكلها الأصلي.

أما في إسبانيا، فيتربع تاج فلور دي ليز على عرش المجوهرات الملكية، بزخارفه المستوحاة من زهرة الزنبق، ورمزيته المرتبطة بأهم المناسبات الرسمية في القصر الملكي.

ورغم قيمتها المادية الهائلة، تبقى أهمية هذه الكنوز في قصصها؛ فهي شواهد صامتة على حفلات التتويج والزفاف واللحظات المفصلية التي صنعت تاريخ أشهر العائلات الملكية حول العالم.