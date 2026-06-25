أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم (الخميس)، أنها تلقت بلاغاً عن حادث على بعد 7.5 ميل بحري جنوب شرقي سلطنة عُمان.



وذكرت الهيئة أن سفينة شحن أُصيبت في جانبها الأيمن بقذيفة مجهولة، ما تسبب في أضرار بجسر القيادة، وأفادت بأن ربان السفينة أكد عدم وقوع إصابات أو تأثير بيئي جراء الحادث.



وأشارت الهيئة إلى أن السلطات تحقق في الواقعة، داعية السفن إلى العبور بحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.



وأفادت وكالة بلومبرغ أن 3 سفن عادت أدراجها بعد محاولتها الخروج من مضيق هرمز عبر المسار المحاذي لعُمان.



في غضون ذلك، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، أنه أجرى اتصالاً مثمراً مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، بحثا خلاله مستقبل الإدارة والخدمات البحرية في مضيق هرمز.



وكتب عراقجي، على منصة «إكس»: إن إيران وسلطنة عُمان ستجريان حواراً لتحديد مستقبل الإدارة والخدمات البحرية في المضيق، مشيراً إلى أن طهران «عازمة» على المضي في هذا المسار.



وأضاف: «سنفعل ذلك من خلال الحوار مع جيراننا».



وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد أشار إلى أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا انتهت بإنشاء قناة اتصال بين الطرفين.