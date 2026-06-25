وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي بتشكيل لجنة عليا مشتركة من وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والاستخبارات العسكرية، بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، للتحقيق في ملابسات اغتيال مراسل قناتي العربية والحدث الصحفي محمد عيضة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته بمدينة المكلا.

واطلع العليمي من عضو مجلس القيادة محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي والأجهزة المعنية على التقارير الأولية بشأن العملية الإرهابية والإجراءات المتخذة لتعقب الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بسرعة استجابة الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت والأجهزة الأمنية والعسكرية والإجراءات العاجلة التي اتخذتها منذ الساعات الأولى للحادث، بما في ذلك تشكيل لجان تحقيق ومباشرة أعمال التحري وجمع الأدلة.

وأكّد العليمي أن الدولة لن تدخر جهداً في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية ومن يقف وراءها، وأن الأجهزة المختصة ستواصل عملها حتى استكمال التحقيقات وكشف كافة الملابسات المرتبطة بها، مع التوجيهات بالرعاية الكاملة لأسرة الفقيد عيضة.

ونوّه رئيس مجلس القيادة بالمناقب المهنية والوطنية التي تحلى بها الصحفي محمد عيضة خلال مسيرته الصحفية، وما عرف عنه من تفانٍ في أداء رسالته الإعلامية وحرصه على نقل الحقيقة بمهنية وشجاعة في مختلف المحافظات اليمنية.

وأشاد العليمي بالدور المهني والإعلامي الذي اضطلعت به شبكة قنوات العربية والحدث على مدى السنوات الماضية في نقل معاناة الشعب اليمني ومناصرة تطلعاته في استعادة مؤسساته الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.