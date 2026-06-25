يتابع رئيس الوزراء اليمني الدكتور شائع الزنداني باهتمام كبير حادث اغتيال مراسل قناتَي «العربية» و«الحدث» الصحفي محمد عيضة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وأجرى رئيس الحكومة اتصالاً هاتفياً مع وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان والجهات المعنية، للاطلاع على ملابسات الحادث والإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، موجهاً وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة بتقديم كل أوجه الدعم والإسناد لجهود التحقيق الجارية، وتسخير الإمكانات اللازمة لكشف الجناة والمتورطين في هذا العمل الإجرامي وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، مشدداً على أن استهداف الصحفيين والإعلاميين يمثل اعتداءً على قيم المجتمع وحرية العمل الإعلامي وسيادة القانون، مؤكداً في الوقت ذاته حرص الحكومة على توفير البيئة الآمنة التي تمكن الصحفيين من أداء رسالتهم المهنية، معتبراً أن الجريمة عمل إرهابي ويجب أن تصل يد العدالة إلى مرتكبيه على وجه السرعة، معربا عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وزملائه في الوسط الإعلامي، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.