اُغتيل مراسل «العربية/ الحدث» في حضرموت جنوب شرق اليمن اليوم (الأربعاء)، بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته.



وذكرت مصادر محلية أن سيارة مراسل قناتَي «العربية» و«الحدث» في حضرموت محمد عيضة انفجرت أمام المدرسة الباكستانية في محيط ملاعب البندر جراء زراعة عبوة ناسفة، موضحة أن جثمان عيضة نقل إلى أحد المستشفيات في المكلا.



وبحسب قناتَي «العربية» و«الحدث»، فإن مراسلها كان قد تلقى بلاغاً تحذيرياً من الأجهزة الأمنية من إدارة أمن المكلا بأن حياته في خطر منذ شهر.



وأثار الحادث الإجرامي الصادم قلقاً واستياءً واستنكاراً واسعاً في أوساط الصحفيين اليمنيين الذين شددوا على ضرورة الكشف عن ملابسات الحادثة والجهة المتورطة في عملية الاغتيال، مطالبين الأجهزة الأمنية بالكشف العاجل عن ملابسات الجريمة وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الجريمة حتى اللحظة.