استقبل الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف، اليوم (الثلاثاء)، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في العاصمة إسلام آباد.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي انضم إلى بيزشكيان قادماً من سلطنة عُمان، ويتوقع أن تركز الزيارة على المشاورات الباكستانية الإيرانية، والتقدم في المحادثات الأمريكية-الإيرانية، وتوسيع التعاون الثنائي.

وذكرت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس مسعود بيزشكيان بحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التطورات الإقليمية وسبل توسيع التعاون المشترك، مبينة أن بيزشكيان وقائد الجيش الباكستاني أكدا ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين إيران وباكستان.

وذكرت مصادر باكستانية أن الزيارة تشمل التحضيرات للمرحلة التالية من المحادثات الأمريكية-الإيرانية عقب مفاوضات سويسرا، التي اختتمت جانبها الفني أمس، إضافة إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، والمسار التفاوضي على مدار الـ60 يوماً القادمة، بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفادت المصادر أن المناقشات ستتناول تخفيف العقوبات، والبرنامج النووي الإيراني، وآليات الرقابة والالتزام بالاتفاق، والأمن البحري، وحركة الشحن التجاري في مضيق هرمز، وإنشاء آلية تنسيق لخفض التوتر في لبنان، وكذلك تعزيز التعاون الاقتصادي بين باكستان وإيران، وأمن الحدود، والتجارة الثنائية.

وينظر إلى زيارة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لباكستان على أنها إشارة إلى أن طهران تولي أهمية كبيرة لدور الوساطة الباكستاني، وترغب في الحفاظ على تنسيق وثيق مع إسلام آباد قبل المرحلة القادمة من المفاوضات الأمريكية-الإيرانية. وتزامنت زيارة بيزشكيان مع بدء الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن.