أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، اليوم (الجمعة)، عن شكره وإخوانه أعضاء مجلس القيادة والحكومة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لتوجيهاتهما الكريمة بصرف الدفعة الثانية من الدعم المخصص للموازنة العامة للدولة، والتي أعلن عنها السفير محمد سعيد آل جابر بـ224 مليون ريال سعودي.



وقال العليمي: "نثمن عالياً المتابعة الحثيثة من جانب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والجهود المخلصة لفريقه بما في ذلك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي أثمرت عن استمرار هذا الدعم الحيوي، بما يعزز انتظام الوفاء بالتزامات الدولة، واستقرار العملة الوطنية، وتخفيف المعاناة" .



ويأتي دعم المملكة بمبلغ 224.6 مليون ريال سعودي لدعم الموازنة اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب استجابة للحاجات العاجلة للحكومة اليمنية، وحرصاً على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني الشقيق، حيث يسهم الدعم في تقليل عجز الموازنة، وانتظام التدفقات المالية الحكومية، وضمان صرف الرواتب بشكل منتظم، وإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن.



ويسهم الدعم المقدم من المملكة في ضمان استمرار صرف الرواتب الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي للمواطنين العاملين في القطاع العام، مما يخفف من حدة الفقر ويقلل التذبذب في الدخل الشهري، ويرفع مستوى المعيشة ويخلق بيئة اقتصادية أكثر اتزاناً.