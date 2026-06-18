فيما قتلت غارات إسرائيلية على جنوب لبنان 3 أشخاص، بينهم بطل عالمي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، (الخميس)، أن جيشه لن ينسحب من جنوب لبنان طالما أن الحاجات الأمنية لإسرائيل تقتضي ذلك.



وهدد نتنياهو بالاستمرار في الحرب في جنوب لبنان، قائلاً: «يتطلب الحفاظ على المنطقة الأمنية في لبنان وعلينا ألا ننسحب من هناك»، مضيفاً: «أمامنا تحديات إضافية تتطلب التمسك بالمصالح الأمنية والحفاظ على العلاقة مع أصدقائنا الأمريكيين».



وأشار إلى أنه لن يكون لإيران سلاح نووي ما دام هو رئيس حكومة إسرائيل. وواصلت إسرائيل غاراتها على الجنوب اللبناني رغم توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، والتي نصت على وقف القتال على كافة الجبهات بما فيها لبنان.



وأكدت وكالة الوطنية للأنباء مقتل 3 أشخاص بغارات إسرائيلية اليوم، على بلدات في الجنوب اللبناني بينها علي الطاهر وكفرتبنيت، كما قتل شخصان بغارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفرتبنيت.



وأوضحت أن أحد القتلى مغترب عاد من دولة الغابون، والآخر بطل عالمي في بطولات الدراجات وحائز على ميداليات عالمية، مشيرة إلى أنهما دخلا القرية لتفقدها. كذلك قتل شاب في بلدة زبدين في غارة لمسيّرة استهدفته فجراً. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين أثناء القتال في جنوب لبنان.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في إحصائية جديدة مقتل 3912 شخصاً وإصابة 11873 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ 2 مارس الماضي.



وذكر الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل عملياته في جنوب لبنان، خصوصاً في المنطقة الأمنية التي تمتد نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.