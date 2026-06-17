أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم (الأربعاء)، أن مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن التفاهم الذي أعلنت طهران وواشنطن التوصل إليه لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.



وذكرت الرئاسة اللبنانية أن عون قال: «التأكيدات التي بلغتنا وما نصرّ عليه هو أن لبنان مساره مستقل في المفاوضات، وإن كنا بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا»، مشيراً إلى أن «التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية، والأسبوع القادم ستكون هناك جولة جديدة، نأمل أن تكون أكثر إيجابية، لا سيما في ظل الاهتمام الكبير للإدارة الأمريكية بلبنان».



وأضاف: «الدولة اللبنانية سيدة قرارها، ولأول مرة هي التي تقوم بالتفاوض، وما من أحد يفاوض عنها».



وطمأن جوزيف عون اللبنانيين بالقول: «أطمئن اللبنانيين إلى ألا أحد يربطنا بأي دولة أخرى، وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا».



ورغم أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا، مع حلفائهما في الحرب الحالية، فور توقيع «مذكرة التفاهم»، نهاية فورية ودائمة للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، شنت القوات الإسرائيلية اليوم غارات على مناطق عدة في الجنوب، وفق ما أوردته وسائل الإعلام الرسمية.



وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت بلدة النبطية الفوقا قرب مدينة النبطية، إحدى أكبر مدن جنوب لبنان، والأطراف الشرقية لبلدة كفرتبنيت المجاورة، إضافة إلى ضربة نفذتها مسيّرة على بلدة أنصاريه في منطقة الزهراني.



ورغم تراجع حدة الضربات في لبنان عقب إعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، قُتل خمسة أشخاص على الأقل في جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية، وفق الوكالة الوطنية.