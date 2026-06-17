أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، أن الاتفاق سيؤدي إلى ولادة دولة إيرانية من دون سلاح نووي، واصفاً مذكرة التفاهم بأنها «قوية للغاية».



وقال ترمب، في تصريحات للصحفيين خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: «استغلت إيران العالم على مدى 47 عاماً، وصفقتي الحالية هي جدار يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي»، مؤكداً أنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي.



وأضاف: «مذكرة التفاهم معها طويلة، وأعتقد أنها ستتحول إلى اتفاق دائم»، مشيراً إلى أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، وأن مضيق هرمز سيفتح فوراً.



وهدّد ترمب بالعودة إلى نقطة الصفر إذا نكثت إيران بالاتفاق، قائلاً: «إذا لم تلتزم إيران بمذكرة التفاهم فسنعود إلى البداية مجدداً»، لافتاً إلى أن هناك ارتفاعاً هائلاً في مؤشرات سوق الأسهم بفضل التسوية مع إيران، فيما تشهد أسعار النفط انخفاضاً حاداً.



من جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي إن «إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمر حيوي للاقتصاد العالمي».



وكان ترمب قد حذّر، في وقت سابق اليوم، من أنه إذا لم يُحسن الإيرانيون التصرف، «فسنعود مباشرة إلى إلقاء القنابل على رؤوسهم».



وأعلن الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز سيُفتح بالكامل أمام الملاحة البحرية خلال اليومين القادمين، وقال: «سيُفتح المضيق. إنه مفتوح جزئياً بالفعل، وسيُفتح بالكامل خلال يوم أو اليومين القادمين».



وكان نحو 20% من إمدادات النفط العالمية يمر عبر المضيق قبل اندلاع الأزمة.