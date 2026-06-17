رغم أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا مع حلفائهما في الحرب الحالية فور توقيع «مذكرة التفاهم»، نهاية فورية ودائمة للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، شنت القوات الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، غارات على مناطق عدة في الجنوب، وفق ما أورد الإعلام الرسمي.



وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت بلدة النبطية الفوقا قرب مدينة النبطية إحدى أكبر مدن جنوب لبنان، والأطراف الشرقية لبلدة كفرتبنيت المجاورة، إضافة إلى ضربة نفذتها مسيرة على بلدة أنصارية في منطقة الزهراني.



ورغم تراجع حدة الضربات في لبنان عقب إعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، قُتل خمسة أشخاص على الأقل في جنوب لبنان، جراء غارات إسرائيلية، وفق الوكالة الوطنية.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس (الثلاثاء)، أنه نفذ غارة جوية بعد أن رصد مركبة مشبوهة في منطقة كان جنوده يتواجدون فيها، من دون تحديد موقعها.



وأشار إلى أن قواته اعترضت صواريخ عدة أُطلقت على جنود إسرائيليين في جنوب لبنان، مضيفاً «بعيد ذلك، قصف سلاح الجو الإسرائيلي ودمّر منصة كان أطلق منها عدد من الصواريخ». ولم يتبن حزب الله منذ الثلاثاء أي هجوم ضد قوات إسرائيلية في جنوب لبنان.



وكانت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران، المعروفة باسم «مقر خاتم الأنبياء»، إسرائيل، لوحت، الثلاثاء، برد قوي إذا لم توقف هجماتها على جنوب لبنان، ما يضع اتفاق إنهاء الحرب على المحك.



وقالت: «إذا لم يضع جيش إسرائيل.. حداً لأعماله العدوانية في جنوب لبنان، فعليه أن ينتظر رداً شديداً من القوات المسلحة الإيرانية القوية». وأضافت أن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في لبنان «84 مرة» منذ إعلان الاتفاق.



وذكرت العلاقات الإعلامية لحزب الله اللبناني أن الجماعة تعتقد أن طهران لن توقع اتفاقاً نووياً مع واشنطن ما لم تسحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان. فيما قال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين إن استمرار وجود القوات الإسرائيلية في لبنان سيعد خرقاً لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.



ولا تزال القوات الإسرائيلية تحتل جزءاً كبيراً من الأراضي في جنوب لبنان بعد أن سيطرت عليها خلال حملتها الجوية والبرية التي استمرت ثلاثة أشهر على حزب الله.



وانحسر القتال في لبنان إلى حد بعيد بعد توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، لكنه لم يتوقف تماماً، وأعلنت إسرائيل أن قواتها ستبقى في جنوب البلاد.