وسط تأكيدات من سكان فلسطينيين في غزة على توسيع إسرائيل نطاق سيطرتها على الأراضي في القطاع، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة للجيش لتوسيع السيطرة الهادئة والضم التدريجي للأراضي رغم معارضة واشنطن.



وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أوقفت أخيراً عملية عسكرية كانت إسرائيل تخطط لتنفيذها في قطاع غزة، مبينة أن العملية المخطط لها نوقشت على أعلى المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل، غير أن واشنطن أبدت استياءها بعد اطلاعها على تفاصيل الخطة، وطلبت من تل أبيب عدم المضي في تنفيذها.



وأفادت القناة أن الجيش الإسرائيلي يعمل خلال الفترة الأخيرة على تنفيذ ما وصفته بـ«ضم تدريجي وهادئ» لأراضٍ داخل قطاع غزة، بدلاً من العملية العسكرية الواسعة التي كان يجري الإعداد لها.



في الوقت ذاته، فر سكان منطقة بشمال غزة من منازلهم بعد أن وسعت القوات الإسرائيلية نطاق سيطرتها على الأراضي هناك.



وأفادت المصادر الفلسطينية أنه ورغم سيطرة إسرائيل على أكثر من 60% من أراضي غزة، إلا أنها أمرت السكان بالإخلاء ودمرت ما تبقى من أبنية.



وذكر شهود عيان أن القوات الإسرائيلية وسّعت خلال الأيام القليلة الماضية المنطقة الصفراء التي تسيطر عليها في شرق خان يونس وشمال رفح، ووضعت علامات جديدة وكتلاً خرسانية وتوغلت بالدبابات في حي التفاح بمدينة غزة (الأحد)، ما أجبر العديد من العائلات على النزوح.