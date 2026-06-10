دانت وزارة الخارجية الهندية اليوم (الأربعاء) بشدة الهجوم الذي استهدف سفينة الشحن «سيتيبيلو» قبالة سواحل سلطنة عُمان، معربة عن قلقها من استمرار الهجمات على السفن في المنطقة.



وأكدت الوزارة إنقاذ 21 هندياً من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 24 شخصاً، فيما لا يزال 3 منهم في عداد المفقودين، لافتة إلى أن استمرار الهجمات على السفن في المنطقة أمر مثير للقلق، ويُعد نتيجة مباشرة للنزاع الدائر فيها.



وجددت الوزارة دعوتها إلى خفض التصعيد فوراً، واستكمال المفاوضات الجارية للتوصل إلى حل دبلوماسي.



وذكرت سفارة الهند في مسقط، عبر حسابها على منصة «إكس»، أنها تتابع حادثاً يتعلق بسفينة قبالة سواحل سلطنة عُمان، مؤكدة أنها على تواصل مستمر مع السلطات المحلية لمتابعة تطورات الموقف.



وأشارت إلى أنها تلقت معلومات عن وقوع حادث لسفينة في المياه القريبة من سواحل السلطنة، مؤكدة أنها تراقب الوضع وتنسق مع الجهات المختصة.



ولم تكشف السفارة تفاصيل بشأن طبيعة الحادث أو هوية السفينة المعنية، لكنها أكدت أنها ستقدم مزيداً من المعلومات فور توفرها.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد هدد في وقت سابق اليوم باستهداف محطات الطاقة والجسور الإيرانية رداً على تأخر طهران في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، رغم تأكيد مسؤول في البيت الأبيض أن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة.



وأوضح المسؤول أن ترمب سيمارس «أقصى درجات الضغط» على إيران.