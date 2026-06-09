كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة في المراحل الأخيرة لاتفاق «جيد» مع إيران، مرجحا التوقيع عليه خلال يومين أو ثلاثة. وأعلن أن الصفقة الجديدة تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ويفتح مضيق هرمز فوراً.

الحصار البحري أقوى من القصف

وأكد في تصريحات بعد حضوره المباراة النهائية لدوري كرة السلة للمحترفين في نيويورك، أمس الإثنين، الحصار على الموانئ الإيرانية مستمر، وتوقع إعلان «نصر كامل» خلال أسبوعين في حربه مع إيران.



وشدد ترمب على أن الحصار البحري «أثبت أنه أشد تأثيراً بكثير من القصف»، وقال إن «الاتفاق سيكون أقوى من القصف». ولفت إلى أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار المتبادل بينهما عقب أخطر تصعيد للتوترات بين الجانبين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل.



ورفض إلقاء اللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رده على الهجوم الإيراني، مضيفاً أنه أجرى معه «مكالمة رائعة»، بعدما قرر نتنياهو شن هجوم على إيران، رغم مطالبة ترمب له بعدم الرد على صواريخ إيران، وتحذيره من أنه «قد يجد نفسه يقاتل إيران وحده».



وتابع: «أجرينا مكالمة رائعة، تعرض نتنياهو للقصف، ورد بضربات، ولا ألومه في ذلك، والآن توقفا، وسيتركا بعضهما البعض وشأنهما لمدة أسبوع أو شيء من هذا القبيل».

فتح المضيق بعد توقيع الاتفاق

وأضاف ترمب: "نحن في المراحل النهائية لاتفاق سيكون جيداً جداً جداً، ولن يسمح بأي شكل أو صورة بامتلاك إيران لأسلحة نووية. وجدد التأكيد على أن المضيق سيفتح على الفور. سيفتح مباشرة بمجرد التوقيع، وهو ما قد يحدث خلال يومين أو ثلاثة أيام". وقال إنه لا يعتقد بوجود أي نقاط خلاف عالقة، وإن جميع الأطراف «قريبة جداً»، من التوصل إلى اتفاق.



وبشأن المروحية الأمريكية التي سقطت في مضيق هرمز الإثنين، قال ترمب إن الطيارين «بخير»، وإن تقريراً بشأن الحادث سيصدر الثلاثاء.



وكان ترمب قال في تصريحات الإثنين، إن الولايات المتحدة ستعلن «نصراً كاملاً» في حربها مع إيران خلال الأسبوعين القادمين.

تجنب حافة مواجهة أوسع

وأفصح موقع «أكسيوس»، أن ترمب حذر نتنياهو خلال اتصال مباشر من أن استئناف الحرب مع إيران قد يترك تل أبيب تواجه طهران بمفردها.



واعتبر الموقع أن ترمب نجح في إبعاد إسرائيل وإيران عن حافة مواجهة أوسع.



وبحسب «أكسيوس»، وجد ترمب نفسه أمام معضلة، فمن جهة، كان يدرك أن من الصعب على نتنياهو تجاهل هجوم صاروخي إيراني مباشر، ومن جهة أخرى كان يخشى أن يؤدي تبادل الضربات إلى حرب شاملة. وقال ترمب للموقع، في مقابلة هاتفية، إنه «حذر نتنياهو من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران، فقد يجد نفسه يقاتل وحيداً».