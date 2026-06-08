زار عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الفريق الركن محمود الصبيحي، اليوم (الإثنين)، مستشفى الأمير محمد بن سلمان في العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى من مختلف محافظات الجمهورية.



وكان في استقباله لدى وصوله المدير العام للمستشفى الدكتور أحمد عبدالعزيز، ومدير مركز القلب الدكتور أحمد الجفري، وعدد من قيادات وكوادر مستشفى الأمير محمد بن سلمان.



واستمع الصبيحي خلال اجتماع مع قيادة المستشفى إلى شرحٍ مفصل حول الخدمات الطبية والتخصصية التي يقدمها المستشفى، ومستوى التجهيزات الحديثة التي يمتلكها، والدور الذي يؤديه في خدمة أبناء محافظة عدن وبقية المحافظات، إضافة إلى استعراض الإمكانات المتاحة والمنجزات المحققة.



وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالدعم الأخوي المتواصل الذي تقدمه السعودية لليمن في مختلف المجالات، خصوصاً في القطاع الصحي، الذي يحظى باهتمام كبير من القيادة في المملكة، من خلال تنفيذ المشاريع الصحية النوعية، ودعم المستشفيات والمراكز الطبية، وتوفير التجهيزات الحديثة، والإسهام في تأهيل الكوادر الطبية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم.



وأكد الصبيحي أن هذا الدعم يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ويعكس حرص المملكة على مساندة اليمن في مختلف المراحل والظروف، وتعزيز جهود التنمية والاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الخدمات الصحية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.



وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي عن سعادته بزيارة مستشفى الأمير محمد بن سلمان بما يمثله من صرح طبي، منوهاً بما يقدمه المستشفى من خدمات صحية نوعية تسهم في التخفيف من معاناة المرضى، وتحد من الحاجة إلى السفر للعلاج خارج الوطن.



وأكد الفريق الصبيحي أن مستشفى الأمير محمد بن سلمان يمثل نموذجاً متقدماً للمؤسسات الصحية الحديثة، مثمناً الدعم السخي الذي تقدمه السعودية للشعب اليمني في مختلف المجالات، وفي مقدمتها القطاع الصحي، وما يترتب على ذلك من تحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.



وأشار إلى أن المستشفى يضم تجهيزات وتقنيات طبية متطورة تضاهي ما هو متوافر في العديد من المستشفيات الإقليمية والعالمية الحديثة، لافتاً إلى ما يقدمه مركز القلب من خدمات متخصصة تشمل القسطرة التشخيصية والعلاجية، وعمليات زراعة صمامات القلب عبر القسطرة، إضافة إلى إجراء العمليات النوعية للكبار والأطفال، بمشاركة كفاءات طبية يمنية وعربية مؤهلة.



كما أشاد الصبيحي بالدور الأكاديمي والعلمي للمستشفى بعد تحوله من مؤسسة تقدم الخدمات الطبية إلى مستشفى أكاديمي وتعليمي يسهم في تأهيل الكوادر الطبية وتطبيق أحدث المعايير والبرامج العلمية والأكاديمية.



من جانبها، أوضحت قيادة مستشفى الأمير محمد بن سلمان أن المستشفى يضم 372 سريراً، فيما يحتوي مركز القلب على 50 سريراً، ويقدم العديد من الخدمات العلاجية والتشخيصية والتداخلية، فضلاً عن توفير برامج علاج مجانية للحالات المستحقة.



وعقب الانتهاء من الاجتماع مع قيادة المستشفى أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي جولة ميدانية شملت عدداً من الأقسام الطبية والتخصصية وغرف التنويم، واطلع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وتبادل الأحاديث معهم، مستمعاً إلى أوضاعهم الصحية واحتياجاتهم ومتمنياً لهم الشفاء العاجل.



من جانبه، رحب المدير العام للمستشفى الدكتور أحمد عبدالعزيز بزيارة عضو مجلس القيادة الرئاسي محمود الصبيحي، مؤكداً أن الزيارة تمثل حافزاً كبيراً لمواصلة العمل والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمرضى.



وأشار إلى أن إدارة المستشفى ومنتسبيه ماضون في تنفيذ رسالتهم الإنسانية والطبية وفق أعلى معايير الجودة.



وثمّن الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمستشفى، والذي مكّن من توفير خدمات صحية متقدمة أسهمت في إنقاذ حياة آلاف المرضى من مختلف المحافظات، مؤكداً أن المستشفى سيواصل تطوير خدماته العلاجية والأكاديمية.



وتجول عضو مجلس القيادة الرئاسي، خلال زيارته لمستشفى الأمير محمد بن سلمان، على أقسام المستشفى واطلع على أوضاع المرضى وزار خلال جولته محافظ محافظة لحج السابق الدكتور عبدالله بامطرف، الذي يتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى عقب خضوعه لعملية تركيب دعامات قلبية، متمنياً له دوام الصحة والعافية.



وعبّر عدد من المرضى وذويهم عن ارتياحهم لمستوى الرعاية الصحية والاهتمام الذي يحظون به داخل المستشفى، مشيدين بالخدمات الطبية المقدمة لهم، وما لمسوه من عناية ومتابعة من قبل الكوادر الطبية التمريضية.