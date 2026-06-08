أمير جازان يزور مقر قيادة حرس الحدود

زار أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، اليوم مقر قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، وذلك ضمن جولاته لمختلف الإدارات والقطاعات بالمنطقة.

واطلع أمير المنطقة على جانب من الآليات والتجهيزات الحديثة والمتطورة التي وفرتها الدولة لهذا القطاع بما يمكنهم من القيام بواجباتهم المنوطة بهم.

واستمع أمير جازان إلى إيجاز لمهام القيادة من قبل قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء البحري ناصر بن حسين القحطاني، فيما شاهد عرضًا مرئيًا يصوّر مهام وأعمال حرس الحدود بمنطقة جازان.



ونوّه بما يحظى به قطاع حرس الحدود من دعمٍ واهتمامٍ من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به رجال حرس الحدود في حماية حدود الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره، وما يبذلونه من جهود متواصلة ويقظة عالية في أداء مهامهم الوطنية.

