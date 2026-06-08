تبادلت طهران وتل أبيب الهجمات مجدداً، اليوم (الإثنين)، مع إطلاق دفعات من الصواريخ الإيرانية صوب إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي شن عدة هجمات داخل إيران. وتوقعت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تستمر المواجهة بين الجانبين «عدة أيام»، وأعلنت أن تل أبيب تستعد لـ«تعبئة واسعة لقوات الاحتياط».



وأفاد الجيش في بيان، الإثنين، بأنه نفذ «ضربة واسعة النطاق على أنظمة دفاع إستراتيجية إيرانية». وأكد أن الهجوم «دمر قدرات دفاع جوي كانت إيران تنشرها لاستعادة دفاعاتها»، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز».



من جانبه، اعتبر الحرس الثوري الإيراني، أن إسرائيل «بدأت لعبة خطرة باستهدافها صناعة النفط، والمواقع المدنية» في إيران.



وأضاف في بيان أوردته وكالة «تسنيم»، اليوم، أن الرد على الهجوم الإسرائيلي على مجمع «كارون» للبتروكيماويات في ماهشهر، جنوب غربي إيران، جاء بـ«إطلاق صاروخ على مصنع مماثل في حيفا». وتحدثت وسائل إعلام إيرانية، عن سماع دوي انفجارات عدة في غرب العاصمة طهران. وذكرت وكالة «فارس» أن دوي الانفجارات جاء بالتزامن مع تفعيل منظومات الدفاع الجوي في بعض مناطق طهران.



فيما زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن انتهاكات وقف إطلاق النار الأحدث لإسرائيل.



واعتبر أن «أفعال إسرائيل لا يمكن فصلها عن سياسات واشنطن»، مضيفاً أن طهران «ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن البلاد، كلما رأينا ذلك ضرورياً».



ولفت بقائي إلى أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة جرى حتى الآن في أجواء من «انعدام الثقة»، معتبراً أن تطورات الساعات الأربع والعشرين الماضية «ستزيد من حدة هذا التوتر وانعدام الثقة».



في غضون ذلك، دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة بإسرائيل، بما في ذلك تل أبيب الكبرى، الإثنين، بعد رصد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية.



يذكر أن هذه سابع دفعة من الصواريخ الباليستية التي تطلقها إيران على إسرائيل، منذ بدء التصعيد مساء الأحد إلى الإثنين.



وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أن جميع الرحلات الجوية في مطار مهرآباد بطهران تم تعليقها حتى إشعار آخر. فيما أفادت وكالة «مهر» الإيرانية، بأن منظومة الدفاع الجوي في مدينة كرمانشاه، غرب إيران، تتصدى حالياً لأهداف معادية في سماء المدينة.



ودخلت جماعة الحوثي في اليمن على خط الحرب، وأعلنت حظر الملاحة على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. وأضافت في بيان، أن أي تحركات إسرائيلية في البحر الأحمر، سيتم اعتبارها «أهدافاً عسكرية».