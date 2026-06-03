دانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي، وما أسفر عنه من قتل وإصابات وأضرار جسيمة بمرافق المطار، معتبرة هذا الهجوم «انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت» وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والمنطقة بأسرها.



وأكدت مصر مساندتها الكاملة لدولة الكويت في مواجهة هذا الاعتداء الآثم، وتضامنها الراسخ مع الحكومة والشعب الكويتي، ودعمها لكل ما تتخذه من تدابير لصون أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية.



وجددت مصر تأكيدها أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، وترفض رفضاً قاطعاً أي أعمال أو ممارسات تنطوي على انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.



وكانت الكويت أعلنت أن اعتداء بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية استهدف مبنى الركاب الرئيسي (Terminal 1) في مطار البلاج، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين، إضافة إلى أضرار جسيمة في مرافق المطار وخزانات الوقود.