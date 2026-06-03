دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم (الأربعاء)، الاعتداءات الإيرانية، التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية في كل من الكويت والبحرين، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثّل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، ويخالف قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة.



وقال أبوالغيط، في بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، إن الاعتداءات التي نُفذت باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وأسفرت عن أضرار وإصابات، تمثّل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، داعياً إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الاعتداءات وتجنّب أي خطوات من شأنها توسيع دائرة الصراع في المنطقة.



وأكد الأمين العام تضامن الجامعة العربية الكامل مع دولتي الكويت والبحرين، ودعمها الإجراءات المشروعة كافة، التي تتخذها الدولتان للحفاظ على أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما وحماية مواطنيهما.



ويأتي الموقف العربي في وقت تواصل إيران انتهاكاتها للقرارات والمواثيق الدولية من خلال اعتداءاتها المتكررة على دول الخليج.



وكانت الكويت قد أعلنت أن اعتداء بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية استهدف مبنى الركاب الرئيسي (Terminal 1) في مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة عشرات آخرين، إضافة إلى أضرار جسيمة في مرافق المطار وخزانات الوقود.