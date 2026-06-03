أعلنت وزارة الخارجية الكويتية اليوم (الأربعاء) طرد دبلوماسيين إيرانيين وأمهلتهم 24 ساعة لمغادرة البلاد وذلك اجتجاجاً على الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت المطار.



وقالت وزارة الخارجية في بيان على حسابها في «إكس»: «استدعت وزارة الخارجية، ممثلةً بنائب الوزير السفير حمد سليمان المشعان، اليوم (الأربعاء) القائم بأعمال سفارة إيران لدى الكويت المستشار حامد حميد يعقوبي فر، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة، بالإضافة إلى قرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى الكويت».



واعتبرت الوزارة، اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما، وطلبت مغادرتهما أراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة.



وذكر البيان أن نائب وزير الخارجية، أوضح أن هذا القرار يأتي على إثر استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي تجددت فجر اليوم، مستهدفة عدداً من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة العشرات من المدنيين، إلى جانب أضرار مادية طالت منشآت حيوية ومقار دبلوماسية، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، ولميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن رقم (2817).



وجدد المشعان، إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة، مؤكداً رفض دولة الكويت القاطع استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة.



ووصف نائب وزير الخارجية الكويتي الادعاءات الإيرانية بـ«الباطلة والعارية عن الصحة» ولا تستند إلى أي دليل، مؤكداً أن تكرار هذه المزاعم لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال الاعتداءات التي طالت أراضي دولة الكويت ومنشآتها المدنية والحيوية.



كما أكد المشعان على حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها إزاء هذه الممارسات العدائية الممنهجة، بما يتسق مع القانون الدولي.