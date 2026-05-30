رغم الجهود التي يبذلها المفاوضون لتذليل العقبات الرئيسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم (السبت)، أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق.



وقال هيغسيث، خلال اجتماعات حوار «شانغري-لا» في سنغافورة، إن الجيش الأمريكي «أكثر من قادر على استئناف الهجمات إذا لزم الأمر»، موضحاً أن مخزونات الذخائر «أكثر من كافية لذلك، سواء هناك أو في أنحاء العالم، لذا نحن في وضع جيد جداً».



وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صبور ويريد إبرام صفقة كبيرة تضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم تدر ظهرها لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ رغم انخراطها في صراع مع إيران.



وأضاف: «يمكننا القيام بأمرين في وقت واحد، إذ نعزز قاعدتنا الصناعية الدفاعية بشكل كبير، بحيث ننتج مثلي أو ثلاثة أمثال أو أربعة أمثال الذخيرة في المستقبل القريب، لضمان تمويل جميع خططنا العملياتية بشكل مناسب في أنحاء العالم».



وحول الاتفاق المرتقب، قال هيغسيث: «أي اتفاق مع إيران سيكون اتفاقاً جيداً»، مبيناً أن بلاده «لا تزال لديها التزامات عالمية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي».



في الوقت ذاته، أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب لن يبرم اتفاقاً مع طهران إلا إذا استوفى جميع شروطه.



وفي السياق ذاته، قالت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها على منصة «إكس» إن القوات الأمريكية «حاضرة ومتيقظة في أنحاء المنطقة».



من جهة أخرى، نقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك قلقاً حقيقياً من أن يكتفي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإبرام «اتفاق مرحلي سيئ» مع إيران، مبيناً أن الاتفاق قد يكون مقبولاً إذا تضمن إزالة اليورانيوم المخصب.



وحذر المسؤول الإسرائيلي من تمكّن إيران من خداع واشنطن والاحتفاظ بمخزونها من اليورانيوم إذا كان الاتفاق مجرد إعلان نيات، منتقداً أي محاولات لضخ الأموال للنظام الإيراني.



وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أمس (الجمعة) فرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بشبكة تتهمها واشنطن بالحصول على تقنيات ومعدات أمريكية خاضعة للقيود لصالح وزارة الدفاع الإيرانية، عبر انتحال صفة شركات أمريكية والاحتيال على شركات وموردين داخل الولايات المتحدة.



وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن «جهود الجيش الإيراني لاستهداف الشركات الأمريكية وخداعها تظهر إلى أي مدى يستعد النظام للذهاب دعماً لأنشطته»، مؤكداً أن الوزارة ستواصل استخدام جميع صلاحياتها لحرمان طهران من الوصول إلى النظام المالي العالمي.