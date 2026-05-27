صوّت البرلمان المجري اليوم (الأربعاء) على إلغاء قرار رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان القاضي بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبيرغ».



وجاء تراجع المجر عن قرارها بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في إطار تعهد رئيس الوزراء الجديد بيتر ماجيار بتعزيز سيادة القانون في المجر، بعد إنهاء حكم أوربان الذي استمر 16 عاماً، وذلك في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.



وكان أوربان قد أعلن الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي، قبيل استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بودابست خلال أبريل 2025.



وتلتزم الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية باعتقال المطلوبين الذين تسعى المحكمة، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، إلى القبض عليهم، وهو ما أكد ماجيار أن المجر ستلتزم بتنفيذه مستقبلاً في حال زيارة نتنياهو.



وبقرار التراجع، تعود المجر للالتزام، إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بالسلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.



وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو في نوفمبر 2024، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، ما وضع الدول الموقعة على ميثاق المحكمة أمام التزام قانوني بتنفيذ قرارها.