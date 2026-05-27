اكتمل رابع حركات قطار المشاعر المقدسة لتفويج الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى، في الساعة الـ9:00 من صباح اليوم (الأربعاء).



وبيّنت «سار» أن عدد الركاب المنقولين خلال الحركة الرابعة تجاوز 357 ألف حاج، ليصل إجمالي عدد المنقولين عبر قطار المشاعر المقدسة في الحركات الأربع المنتهية إلى أكثر من 961 ألف راكب.



كما انطلقت الحركة الخامسة من حركات قطار المشاعر المقدسة في تمام الساعة 9:00 صباحاً، التي تستمر حتى الساعة 6:00 مساءً من اليوم الـ13 من شهر ذي الحجة، ثالث أيام التشريق، لنقل ضيوف الرحمن بين محطات عرفات 3 ومزدلفة 3 ومحطات منى 1 ومنى 2 وصولاً إلى محطة منى 3 (الجمرات) ذهاباً وإياباً.



يُشار الى أن الخطوط الحديدية السعودية قد أعلنت خطةً تشغيليةً لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من 2,000 رحلة، يتم خلالها نقل أكثر من مليوني راكب طوال موسم الحج.