رغم التفاؤل الكبير بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، والذي تشير تقارير إلى أنه قد يشمل حلفاء طهران، بما في ذلك حزب الله، تواصل إسرائيل مراقبة إيران وتصعيد هجماتها في لبنان عبر إصدار إنذارات بإخلاء 10 بلدات في جنوب بيروت.

وقالت وكالة «مهر» الإيرانية إن مسيّرة إسرائيلية للتجسس تم إسقاطها فوق محافظة هرمزجان جنوب إيران.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن هذه المسيّرة كانت تستخدم لأغراض التجسس والاستطلاع، قبل أن تُسقطها الدفاعات الجوية التابعة للجيش الإيراني، موضحة أن حطام المسيّرة تم العثور عليه بالتعاون مع قوات خفر السواحل في هرمزجان.

في غضون ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً بالإخلاء لسكان 10 قرى وبلدات في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي.

وطالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان مشغرة، دير الزهراني، الشرقية (النبطية)، الدوير، قلايا (البقاع الغربي)، سحمر (البقاع الغربي)، زبدين (النبطية)، النبطية التحتا، عربصاليم، كفر جوز، بإخلاء منازلهم فوراً والابتعاد إلى أراضٍ مفتوحة، متهماً حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، ما يضطر الجيش الإسرائيلي إلى الرد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صاروخاً اعتراضياً نحو هدف مشبوه أُطلق من لبنان باتجاه الجليل، وذلك بالتزامن مع غارتين من مسيّرتين إسرائيليتين على بلدة حاروف ومحيط بلدة شوكين جنوبي لبنان.

وتتواصل المحادثات للتوصل إلى صيغة نهائية لمذكرة تفاهم بين واشنطن وإيران وسط أنباء عن خلافات على عدد من البنود.