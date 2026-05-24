كشفت مصادر مطلعة أن الاتفاق المبدئي المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران سيحمل اسم «إعلان إسلام آباد»، في خطوة تمهد لمرحلة تفاوض جديدة حول القضايا النهائية المرتبطة بالملف النووي الإيراني والعقوبات وترتيبات الأمن الإقليمي.

وأوضحت المصادر لقناة «العربية» أن الاتفاق المطروح لا يتجاوز كونه «مذكرة تفاهم» تمهد لمسار تفاوضي أوسع، يعقبها الدخول في مفاوضات تفصيلية بشأن الاتفاق النهائي، لافتة إلى أن باكستان ستتولى إعلان مذكرة التفاهم دون الحاجة إلى حضور أطراف التفاوض.

وأضافت أن جولة المحادثات القادمة بين واشنطن وطهران قد تُعقد في الخامس من يونيو القادم، فيما سيرسل الجانبان رئيسي وفديهما عند بدء التفاوض على الاتفاق النهائي.

تقدم بعد تنسيق خليجي

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وجود «مسائل تقنية» لا تزال قيد النقاش بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى إحراز تقدم في الملف بعد العمل والتنسيق مع دول الخليج.

وشدد روبيو على أن إيران «لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي»، مؤكداً أن مضيق هرمز «ممر دولي ولا تمتلكه إيران»، في رسالة تعكس تمسك واشنطن بحرية الملاحة ومنع أي تهديد للممرات البحرية الحيوية.

كما أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيكشف خلال اليوم مزيداً من التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات مع إيران.

طهران تنتظر قرار المؤسسات العليا

من جهته، قال مصدر إيراني لوكالة «رويترز» إن الاتفاق، في حال موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني عليه، سيُرفع إلى المرشد الإيراني لاعتماده النهائي، ما يعكس حساسية المرحلة الحالية داخل دوائر صنع القرار في طهران.

دعم بريطاني وتحذير من النووي

بدوره، رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالتقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، مؤكداً ضرورة عدم السماح لطهران «أبداً» بتصنيع سلاح نووي.

وأوضح ستارمر أن بلاده تدعم أي اتفاق يضمن إنهاء التوتر وإعادة فتح مضيق هرمز وتأمين الملاحة الدولية، في ظل المخاوف العالمية من تداعيات أي تصعيد جديد في المنطقة.